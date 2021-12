Hip Hop 360, la grande exposition sur la culture Hip Hop

Du 17 décembre au 24 juillet 2022 le musée de la musique à Paris propose une exposition sur le Hip Hop.

par Team Mouv'

Plus qu’une exposition c’est un évènement à l’occasion des 40 ans du Hip Hop en France.

Mouv' t'offre ici tes places pour l'exposition Hip Hop 360 à la philharmonie de Paris .

Crée par les acteurs et actrices du Hip Hop en France, l’expo 360 propose de revisiter notre culture à travers des photos inédites, des objets comme les mixtapes, des pochettes de disques, des œuvres, mais aussi des témoignages, des performances, des projections de vidéos d’archives… Et bien sûr du gros son avec une sélection de vinyles .

Une expo riche de l’identité du Hip Hop avec toutes les disciplines représentées : beatbox, rap dj, danse, graffiti et beatmaking .

Le musée de la musique célèbre également l’anniversaire du Hip Hop avec des spectacles, des battles, des rencontres et des concerts .

Ouvert tous les jours sauf les lundis . Ateliers et visites guidées possible pendant les week end et vacances scolaires .