Hexagone MMA : un show grandiose à suivre depuis PARIS-LA-DEFENSE-ARENA

Mouv' partenaire, pour sa 1ère compétition, de la nouvelle ligue Française, L'HEXAGONE MMA, le vendredi 9 juillet à 20h30 au PARIS-LA-DEFENSE-ARENA, la plus grande salle d’Europe.

par Team Mouv'

Le vendredi 9 juillet 2021, Hexagone MMA prépare son premier événement d’ampleur en direct de la mythique enceinte de Paris La Défense Arena pour la réouverture des compétitions sportives, notamment sport de combat avec un accueil du public .

Spécialistes du sport de combat, de la production et organisation d’événements, c’est autour de leur complémentarité et expertise que Jérome Pourrut, Laurent Pourrut, David Rotschild et Orsat Zovko créent Hexagone MMA .

Dans la cage, des champions français, les historiques Gaël GRIMAUD et Karl AMOUSSOU ainsi que ceux de demain affronteront leurs adversaires respectifs .

3 heures d’un show grandiose et historique ! Et enfin du MMA en public !

Mouv' te fait gagner des places, des paires de gants MMA et une ceinture à l'antenne et sur insta du 5 au 8 juillet ! Reste connecté !

Plus d'info ici

Réserve ta place sur hexagonemma . fr