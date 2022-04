Hatik et Tessae en concert à Melun : gagne tes places !

Retrouve Hatik, Tessae et bien d'autres le 25 mai prochain à l'Escale de Melun.

par Team Mouv'

Hatik, Tessae, Eklips, Youka, Mbald et bien d'autres seront sur la scène de l'Escale à Melun le mercredi 25 mai 2022, tente de remporter vos places en participant ici !

Hatik

HATIK est dans les playlists de toute la famille tant sa musique est variée : des feats avec des figures du rap comme Médine, Jok’Air, Sofiane ou avec des artistes de variétés comme Amel Bent sur le titre « 1, 2, 3 ». À cela s’ajoutent son rôle d’Apash dans la série de Franck Gastambide « Validé » et une nomination aux Victoires de la Musique. Rien ne l’arrête !

Tessae

C’est aux côtés du producteur Prinzly (Damso, Hamza...) que la chanteuse, pianiste et guitariste TESSÆ se révèle avec ses premiers EPs. Repérée par le rappeur Booba en 2019, ses productions hip-hop audacieuses sont au service de la mélodie.

Eklips

Bête de scène et beatboxer international de légende, le phénomène « Skyzofrench Rap » EKLIPS nous offre un voyage à travers l’histoire du hip-hop. De Booba à Soprano en passant par Heuss l’Enfoiré ou Orelsan, il vous bluffera par son aisance à incarner les plus grands rappeurs français et américains, toutes générations confondues !