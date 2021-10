Génération Court : le festival de courts-métrages révélateur de talents !

Le Festival International de courts-métrages revient pour sa 16ème édition du 15 octobre au 19 novembre.

Cette année encore, Génération Court fait honneur aux courts - métrages et à la jeunesse durant quatre soirées .

Au programme :

Le Vendredi 9 octobre à 18h30 – Edition locale: Jeunes Adultes – Jeunes Pousses

UGC Ciné Cité Paris 19 – 166 boulevard MacDonald 75019 ParisEntrée gratuite – Réservation indispensable sur Yurplan

Le Jeudi 28 octobre à 14h00 – Finale Jeunes Pousses et Films Internationaux

Cinéma le Studio – 2 rue Edouard Poisson – 93300 AubervilliersEntrée gratuite – Réservation indispensable sur reservation . festivalgc@gmail . com

Cinéma le Studio – 2 rue Edouard Poisson – 93300 AubervilliersEntrée gratuite – Réservation indispensable sur reservation . festivalgc@gmail . com

Le Jeudi 4 novembre à 18h30 – Soirée professionnelle en partenariat avec La Maison du Film Cinéma le Studio – 2 rue Edouard Poisson – 93300 AubervilliersRéservation indispensable sur reservation . festivalgc@gmail . com

Le Vendredi 19 novembre à 18h30 – Finale Jeunes Adultes et Films EngagésUGC Ciné Cité Paris 19 – 166 boulevard MacDonald 75019 ParisRéservation non ouverte

Depuis 2006, l’Organisation en Mouvement des Jeunesses d’Aubervilliers ( OMJA ) mets en place le Projet Génération Court, accompagné du festival Génération Court . Formation à l’écriture et à la réalisation audiovisuelle, il permet aux jeunes jusqu’à 26 ans ans de réaliser des courts métrages . Le projet s’inscrit dans une dynamique d’action culturelle nationale et internationale, afin de donner toute sa dimension à la jeune création, d’en explorer le potentiel et la diversité . Au cours des quinze dernières éditions, Génération Court a vu se réaliser plus de 150 courts métrages et les projections du festival ont réuni chaque année 1500 spectateurs . Le projet a également permis de former de nombreux jeunes aux métiers du cinéma . Le projet Génération Court se déroule de décembre à octobre de l’année suivante : les jeunes sont suivis de leur idée de synopsis à la projection en festival .