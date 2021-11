Gagne tes places pour le premier championnat du monde de Breaking à Paris !

Pour la première fois en France, le championnat du monde de Breaking se déroulera le 4 décembre prochain au théâtre du Châtelet, à Paris.

par Team Mouv'

Le samedi 4 décembre, plus de Bgirls et Bboys du monde entier se réuniront à Paris pour disputer les titres de championne et champion du monde de Breaking. Pour célébrer cette première édition, Mouv' te fait gagner ici tes places.

Avec une cinquantaine de nations représentées sur cette scène internationale, les deux meilleurs bboys et bgirls de chaque pays s'affronteront dès 20 heures au théâtre du Châtelet . Les spectateurs admireront les performances des seize meilleurs danseurs et danseuses mondiaux, qui s’affronteront en battles « un contre un » .

La Fédération Française de Danse en collaboration avec la World DanceSport Federation, offre une performance unique, artistique et sportive : un bel échauffement en perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024 où le Breaking est désormais reconnu comme discipline officielle .

Mouv' diffuse l'événement en direct

Amatrices et amateurs de hip - hop auront aussi le plaisir de profiter de la diffusion en direct de l'événement sur notre chaine Youtube et sur la home page de notre site .