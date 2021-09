Gagne tes places pour le festival de danse Karavel

Du 26 septembre au 23 octobre, ce déroulera la 15ème édition du festival Karavel. Rendez-vous incontournable de la danse hip-hop, Karavel c’est 1 mois de spectacles, de battles et de workshops.

par Team Mouv'

Fondé en 2007 à Bron sous l’impulsion du chorégraphe Mourad Merzouki, Karavel est un rendez - vous incontournable de la danse hip - hop .

Fédérant plus de 30 lieux en région Auvergne - Rhône - Alpes, Karavel présente au public et aux professionnels, le meilleur de la création en danse hip - hop et offre un tremplin aux jeunes compagnies . 41 compagnies de danse qui proposeront 55 spectacles dans 33 lieux de Lyon et sa métropole . . .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Karavel 2021 commencera avec l'incontournable Battle Can You Rock ? en version XXL à la Cité internationale de Lyon avec les meilleurs danseurs français et internationaux .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Fruit de la collaboration entre le Collectif Street Off et Pôle en Scènes, ce battle all style rassemblera les meilleurs danseurs français et internationaux pour un lancement en grande pompe de cette 15ème édition du festival .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Toute la programmation du festival Karavel à découvrir ici

Remporte ici tes places pour le battle Can You Rock ?