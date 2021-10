Gagne tes places pour la tournée Cercle Vertueux de Deen Burbigo !

L’un des rappeurs les plus talentueux de sa génération est de retour sur scène pour une série de 8 dates en France.

( modifié le ) par Team Mouv'

Comme on te l'avait annoncé en juillet dernier, Deen Burbigo sera en tournée en octobre et novembre prochain pour son dernier album Cercle Vertueux !

Deen Burbigo est né à Marseille, mais c'est dans le Var voisin qu'il fait ses premières armes micro au poing . Il s'installe ensuite à Paris, et rejoint le collectif L’Entourage en 2011 . En parallèle, Deen Burbigo développe son projet solo . Il sortira 2EPs qui attirent l'attention du public avant de sauter le pas du premier album qui sort en 2017, intitulé «Grand Cru» . L'album comporte des featurings avec certains membres de son équipe ( Nekfeu, Eff Gee ) mais aussi Caballero, Jok’Air, Nemir, Gros Mo . . . "Grand Cru" est certifié Disque D’Or en seulement quelques mois . 3 ans plus tard, Deen Burbigo revient en 2020 avec son 2ème album « Cercle vertueux », musicalement à la croisée des styles et des sonorités .

Retrouve Deen Burbigo en concert dans toute la France :

08/10 – LILLE, Splendid

15/10 – LYON, Transbordeur

22/10 – MARSEILLE, Le Moulin

23/10 – ANNECY, Le Brise Glace

30/10 – BORDEAUX, Rock School Barbey

06/11 – MONTPELLIER, Rockstore

17/11 – PARIS, Elysée Montmartre

26/11 – RENNES, L’Etage

Gagnes tes places pour la ville de ton choix ici