Gagne tes places pour assister à la L2P convention dédiée au hip hop

Du 2 au 6 mars 2022, assiste à la 2ème édition de la L2P Convention, la première convention professionnelle entièrement dédiée au hip hop. Mouv' te fait gagner tes places pour ne pas louper ce rendez-vous !

par Team Mouv'

Présentée par La Place, La L2P Convention se tiendra du 2 au 6 mars 2022 à La Place et ses lieux partenaires . Plus de 30 conférences et masterclasses seront proposées et accessibles sur prix libre .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pendant 5 jours, retrouvez au programme des concerts avec Isha, Green Montana, Eesah Yasuke ou encore Lazuli, des talks et des ateliers . Les thèmes abordées ? "Le procès du rap", "Breaking aux JO, 2 ans pour s'imposer" ou encore "Panorama du rap français" . Autant de sujets qui vous permettront de rentrer dans l'univers hip hop, de débattre sur des sujets d'actualité et s'informer sur les tendances .

Découvrez le programme complet sur l2Pconvention . com et pour tenter de gagner tes places, rendez - vous juste ici !