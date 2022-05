Gagne ta paire de Reebok Classic Leather

Du lundi 23 au vendredi 27 mai tente de gagner ta paire de Reebok Classic Leather tous les jours dans Coffee Show et L'After ! Reste bien à l'écoute et remporte l'une des 30 paires mises en jeu cette semaine sur Mouv'

par Team Mouv'

Toute la semaine du 23 mai sur Mouv' tente de gagner une paire de Reebok Classic Leather. Tente ta chance dans Coffee Show avec Morgan, Vivi, DJ First Mike, Jordan et Faouzi de 6h à 9h et dans L'After de 16h à 18h30 avec Salma, Dirty Swift, Gaspard et Pierre .

Chaque jour 6 gagnant . e . s seront tiré . e au sort dans L'After et Coffee Show

Guette la Notif ( signal sonore dans ton émission ) et appelle gratuitement au 01 45 24 20 20 pour participer et tenter ta chance de gagner ta paire de Reebok .

Reebok Classic Leather

CLASSIC LEATHER

UNE CHAUSSURE CLASSIQUE EN CUIR QUI A FAIT SES PREUVES

Son design épuré et minimaliste te donne un look intemporel . Cette Classic Leather de Reebok est une toile blanche qui te laisse exprimer ton style . Avec ses lignes épurées et ses couleurs unies, elle s'associe facilement à toutes tes tenues . La semelle intermédiaire à amorti et la doublure douce offrent un confort ultime .

Reglement du jeu concours : ici