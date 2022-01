Gagne les dernières places pour assister au Battle of Legends !

Le samedi 5 février à partir de 16h30, la Philharmonie de Paris célèbre la danse hip-hop avec un évènement inédit : le Battle of Legends.

par Team Mouv'

Battle of Legends est un événement unique, pensé comme un héritage, et conçu pour représenter les disciplines qui composent la culture hip - hop . L'objectif ? Offrir un spectacle d’exception aux néophytes comme aux plus fins connaisseurs .

Les meilleurs crews de danse hip - hop s’affrontent dans ce battle all style ( du break au lock en passant par le popping, le waacking, le krump ou l’electro ) . Découvrez les membres du jury du Battle of Legends ci - dessous !

Deux catégories s’affronteront pour la victoire finale, en 3 contre 3 : d’une part 4 crews historiques de break, d’autre part 8 équipes all - style ( danses debout ) inédites, composées pour l’occasion .

La troupe HIP HOP GAMES ( MC, DJ, beatboxer et VJ ) racontera la grande histoire de la danse hip - hop, accompagnée de ses figures les plus éminentes . Elle guidera le public à travers les époques, tout au long des manches du battle et des shows qui composeront ce spectacle ponctué de nombreuses surprises .

Une production de la Philharmonie de Paris . Production déléguée et création originale Art - Track ( direction artistique Romuald Brizolier ) .