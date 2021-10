End Of The Weak - Finale France

Remporte tes places et assiste à la Finale 2021

par Team Mouv'

Le plus grand concours de Rap au monde annonce sa Finale France 2021 !

Tente ici de remporter ta place pour la finale .

Depuis le début de l'année, tous les rappeurs de l'hexagone s'affronte en freestyle sur la page instagram eow . 5 mc's se sont démarqués de la mêlée et vont s'affronter sur la scène de la Finale France End Of the Weak le 06 novembre au Stereolux à Nantes ! Créé en 2000 par et pour les amoureux du Hip Hop, ce tremplin jouit d'une légitimité acquise au fur et à mesure des saisons . Nekfeu, Vald, Josman, Alpha Wann, Georgio, Deen Burbigo, Sadek ou encore Oli y sont tous passés . Pour la saison 2021, c'est Black Jeez ( Nantes ) , Kouss ( Marseille ) , Shoumci ( Paris ) , Leskor ( Paris ) et le vainqueur de la session 05 qui vont devoir faire la différence sur les épreuves End Of the Weak !

Black Jeez : D’origine ivoirienne, Black Jeez est un rappeur ayant toujours évolué dans la musique . Après son arrivée en France en 2016, il pratique son flow et sa maîtrise lyricale et se joint à Jeffersxn ( rappeur anglophone d’origine ivoirienne ) pour former le groupe HERA 44 avec lequel il enchainera shows et passages radio jusqu’à la sortie de leur premier EP Yunman en 2018, suivi de leur second EP Burnout en 2019, ayant eu un beau succès lors de sa sortie . Début 2020, Black Jeez décide de poursuivre l’aventure en solo en dévoilant une série de bangers hiphop à l’arrogance bien dosée, confirmant la place qu’il cherche à se faire dans le rap game . Son dernier titre en date « Petit Nouchi » en collaboration avec le rappeur Vxel marque le début d'une nouvelle page de sa carrière .

KOUSS aka Savant de Mars ( s2m ) : Rappeur de Marseille, il écume les open mics de la cité phocéenne depuis plusieurs années . Finaliste 2018 et 2019 du concours Red Bull Dernier Mot . Fin 2020 il prend part au clip "Cleaners Organisées", projet de sensibilisation à l'écologie, en reprenant le morceau "Bande Organisée" version écolo avec l'association Clean My Calanque . A ce jour, le clip a cumulé plus d'1 million de vues toutes plateformes confondues . En 2021 il intègre le collectif Le Commencement qui le produit en indépendant . Il est également suivi par l'association Kif - Kif Art, association marseillaise qui accompagne les jeunes talents vers une professionnalisation, en organisant régulièrement des résidences artistiques . Sa musique est le parfait mélange entre sonorités trap, banger et morceaux mélodieux plus sensibles . Mélants égotrip, rap conscient et pur introspection, KOUSS par ces textes plein d'ironie et de sarcasmes, nous livre une vision acide du monde qui l'entoure . Il s'est lancé le défi de sortir un son tous les mois jusqu'à la fin de l'année . 6 titres sont disponibles en écoute gratuite sur Soundcloud et Youtube, on peut aussi le retrouver en feat sur le projet "Nouvelle Aube" du groupe Rapapache et sur l'album "Lucide" de Yann Silvery .

Leskor : né au Sénégal et installé à Paris . Un univers à la frontière entre lumière, espoir, doute et introspection . Artiste autodidacte, il est envoûté très jeune par la voix de Cesaria Évora, il en façonnera toute sa sensibilité à la mélodie . Il nourrit sa technique d’écriture en puisant dans le rap français et parfait son identité musicale en découvrant les basses et l’intensité des sons du Sud des États - Unis . La facilité l’ennui, son profil d’écorché vif s’épanouit dans le spontané . Sa plume traduit tant ses errances que la densité de son parcours . Après avoir expérimenté et traîné son rap dans de nombreux Opens Mics entre Bordeaux et Paris, Leskor prépare aujourd’hui «V838» son premier EP 6 titres comme une balade nocturne dans ses pensées, au coeur du paradoxe créé par son ambition et sa timidité .

Shoumci : Vrai kickeur, Shoumci propose un rap technique dans les rimes et les placements . Pas encore de discographie à se mettre sous la dent, masi ses freestyles de qualification End Of the Weak font de lui un artiste à suivre de près ! Lancement de carrière imminent, séries de freestyle IG et 1er EP bientot disponible . du rap précis et des phase de qualité en quantité, « L'objectif c'est d'avoir les sons sur RapGenius . »

Qui sera le champion de France 2021 ? !

La réponse le 06 novembre au Stereolux à Nantes ! La soirée va s'ouvrir avec Sizaye en première partie . Fraîchement signé sur le label Nantais «Le Fil Rouge» Sizaye est un véritable artiste tout terrain, il soulève les foules sur des tracks énergiques, en proposant un rap incisif et percutant . Champion de France End of the Weak 2018, il viendra aussi faire une démonstration d’impro comme peu savent le faire . Ses rimes efficaces et son interprétation rigoureuse font de lui un artiste complet qui marque les esprits à coup sûr ! Après la compétition, ce sera Hippocampe Fou qui viendra enflammer la salle pour un concert dont seul lui a le secret ! Amoureux des images et des mots, Hippocampe Fou conçoit ses chansons comme des courts - métrages . Ce grand enfant manie flows acrobatiques, jeux de mots et story - telling avec une dextérité surprenante . Reconnu pour son flow fluide au débit ultra rapide, sa technique qui oscille entre slam et rap, il peut se vanter de réussir à rapper sur tout type de rythme et de BPM . Laissez - vous surprendre par l’art d’Hippocampe Fou .