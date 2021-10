Demi Portion en concert à Paris, Mouv' t'offre tes places !

Demi Portion et Furax au Trianon le 13 novembre.

par Team Mouv'

Demi Portion, l’un des artistes les plus talentueux de la scène hip - hop française est de retour sur scène avec en première partie Furax Barbarossa pour un concert explosif ! Tente ici de gagner tes places pour ce concert.

Après plusieurs reports, c'est donc le samedi 13 novembre au Trianon que Demi Portion vous donne rendez - vous pour une grande fête sur scène .

Expérience et authenticité

Demi Portion fait sans cesse le pont entre la nouvelle et l’ancienne génération, par sa générosité et sa bienveillance, il partage son amour du hip - hop au travers ses réseaux sociaux et son Demi - festival qui affiche complet chaque année ! Admiré pour sa plume légère et guidée par son vécu, l’enfant de Sète ne cesse de nous prouver que son rap "fait maison" comme il le revendique, fait de lui un des artistes les plus talentueux de la scène Hip Hop française .

Quel artiste peut se targuer d’avoir collaboré à la fois avec IAM, Oxmo Puccino, Kery James, Fabe, la Fonky Family ou encore Disiz ? Avec Demi Portion on ne parle pas de rap français mais bel et bien de hip - hop. Un hip - hop qui n’a pas de frontières, qui n’a pas de case tant sa musique est inclassable, un hip - hop de partage et de transmission .

