Demi Festival : Mouv' t'embarque en direct à la 5ème édition et te fait gagner tes pass VIP

Mouv' te donne rendez-vous sur ta radio sûre pour vivre le Demi Festival de Demi Portion et te fait gagner tes places pour y assister.

par Team Mouv'

Mouv' te fait vivre le Demi Festival ! Et oui, Demi - Portion organise pour la 5ème année consécutive le Demi Festival, dans sa ville d'origine : Sète.

Premier festival de Rap dans la région avec un objectif simple : sortir des clivages musicaux et partager un moment unique avec le public lors de 4 soirées, dont un gratuit en plein air, du 11 au 14 août, dans ce qui est considéré comme l'une des plus belles salles de concert en extérieur d'Europe, le Théâtre de la mer, à Sète :

Demi Festival 5ème édition

Retrouve en direct Mouv' Summer Club présenté par Muxxa et DJ Game On pour une émission spéciale vendredi 13 août à partir de 18h et samedi 14 août à partir de 20h en direct de Sète du Théâtre de la Mer .

Au programme : diffusion de lives et des interviews en direct des artistes programmés notamment Sniper, Rim'K, Arsenik, Deadi, Passi, 3ème Oeil, Kacem Wapalek . . . .

On te donne aussi rendez - vous sur nos réseaux sociaux pour vivre le festival .

Gagne ton pass VIP pour assister au Demi Festival du 12 au 14 août