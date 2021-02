Découvre les métiers qui gravitent autour du sport avec la Golden Blocks Academy

Golden Blocks crée la Golden Blocks Academy, un volet éducatif pour inspirer et former des jeunes aux métiers du domaine du sport.

par Team Mouv'

Créée en 2014 par Boro Doucouré ( entrepreneur ), Matthieu Lahaye ( ancien athlète de haut niveau ) et Ladji Doucouré ( champion du monde 2005 au 110 mètres haies ) , l’association Golden Blocks a pour objectif de promouvoir l’accès au sport pour toutes les communautés et tous les sexes .

Depuis sa création, Golden blocks participe à l’intégration des jeunes de 8 à 20 ans en amenant l’athlétisme au coeur des quartiers . L’association a ainsi accompagné plus de 20 000 jeunes en France en organisant des tournées annuelles d’athlétisme . Grâce à des « battles » d’un nouveau genre, des talents sont révélés depuis 2014 . Chaque année, plus de 40 licences d’athlétisme sont offertes en récompense à ces jeunes talents .

Golden Block Academy

Après l’accès au sport pour tous, l’accès à l’éducation . Golden Blocks étend son ambition avec la création d’un volet éducatif dédié à l’insertion par le sport .

Le premier programme : le journalisme sportif

Aujourd'hui, jeudi 11 février, aura lieu à 19h un Talk - show ouvert à tous sur la chaine Youtube de Golden Blocks en présence de deux ambassadeurs : Vanessa Le Moigne, journaliste et présentatrice sur beIN SPORTS et Olivier Dacourt ex - joueur de football international et aujourd'hui consultant sportif pour CANAL + .

3 sessions de formation sont mises en place à partir de mars 2021 afin de sélectionner les 15 jeunes les plus motivés via un cas pratique ludique et créatif ! Les règles du jeu seront présentées pendant le talk . Les formations se déroulent avec l’agence des quartiers sous l'œil bienveillant de Vanessa et Olivier .

Pour en savoir plus sur la formation journalisme sportif rdv ici

Durant les programmes, trois grandes actions seront menées par la Golden Blocks Academy :

Inspirer des choix de carrière

Golden Blocks Academy organise des rencontres avec des professionnels via des talk et des formations . Une première étape pour trouver l'inspiration et s'orienter vers un métier auquel ils n'auraient pas pensé .

Offrir des compétences professionnelles en journalisme, vidéo, design, photo, et coaching

Tous les mois, les jeunes vont découvrir un nouveau secteur de métier qui gravite autour du sport encadrés par des professionnels du métier et par des organismes de formation reconnus .

Offrir des connexions sans pré - requis

Golden Blocks ouvre l’accès à son réseau professionnel à tous les jeunes pour trouver des stages et des tuteurs .

Pour participer, dépose ta candidature avant le 18 février pour être l’un des 15 sélectionnés à la formation ! Les informations et critères de sélection seront précisés durant le talk .

Plus d'info sur le site de Golden Blocks