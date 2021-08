Découvre le Sète Comedy Show le 28 août au Théâtre de la Mer !

RDV à la première édition du Sète Comedy Show le samedi 28 aout 2021 !

( modifié le ) par Team Mouv'

Un évènement unique dans un lieu d'exception . Pour la première édition du Sète Comedy Show au Théâtre de la mer à Sète le samedi 28 aout 2021, la société NEOPROD réunit un plateau de 6 artistes et humoristes composé de Rédouane BOUGHERABA, DJIMO, Hakim JEMILI, Houria LES YEUX VERTS, AZ, Hichem BOOGY et ARILES. Ils seront tous présents pour vous faire passer une soirée que vous n'êtes pas prêt d'oublier !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Redouane Bougheraba

Redouane torpille le spectateur de situations décalées et d'apartés mêlant auto - dérision et impertinence . Pour vous conduire en dérapage très contrôlé dans les travers de son parcours atypique . Drôle et très efficace entre stand up et sketch, il retrace énergiquement son parcours avec des thèmes universels et d'actualité .

Houria les Yeux Verts

Zora Hamiti, connue sous le nom de Houria les Yeux Verts, est une humoriste . Devenue un véritable phénomène depuis 2015, Zora Hamiti est déjà à l'origine d'une vingtaine de productions dont certaines passent la barre des 100 . 000 vues sur Youtube . Dévoilée au public suite à une vidéo nommée "RDV en terre inconnue" Zora Hamiti connaît depuis un grand succès . L'effet Buzz a été un véritable tremplin pour Zora Hamiti et à donné naissance à "Houria les Yeux Verts", le personnage qu'elle incarne désormais dans ses vidéos comiques sur la toile . Elle s'inspire également de Gad Elmaleh et Elie Kakou qu'elle considère comme des références de la scène humoristiques . En 2019, on retrouvait l'humoriste dans son tout premier spectacle Baïra Tour au Palais des Glaces .

Hakim Jemili

Membre du Woop Gang, ces comédiens en herbe montent une page YouTube où ils postent différents sketches . Hakim se faire connaître pour son humour décapant et ses vidéos plus folles les unes que les autres . En plus de ses vidéos, il se révèle également sur scène en participant au festival de Montreux . Son talent lui ouvre les portes de la télévision puisqu'à l'été 2016 il est pressenti pour intégrer l'équipe de TPMP . En 2020 il jouera le rôle de RICO dans la fameuse série VALIDE .

DJIMO

Son humour, c’est l’art du silence et de la pause, qu’il travaille avec une minutie étonnante dans la posture, le regard, à découvrir ! Djimo est un stand - uppeur issu du sérail du Djamel comedy club . Son parcours est fulgurant pour un humoriste qui se revendique dans ses spectacles comme étant le plus lent…Djimo ne fait pas du stand - up de quantité mais de qualité !

A Z

AZ a une version de la vie bien à lui et un style unique en son genre . Ce passionnée de musique est rapidement repéré sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos qui caricaturent chanteurs et rappeurs en tout genre . C'est sur scène qu'il s'accomplie pleinement, maniant le verbe et la vanne avec nonchalance, légèreté, élégance et autodérision .

Ichem Boggy & Ariles

Ichem Boggy et Ariles ce sont deux jeunes humoristes marseillais, créateur des séries à succès "LES SEGPA" et "SOUS ECROUE" diffusées uniquement sur Youtube et qui compte déjà plus de 17 millions de vues tous épisodes confondus .

RDV donc le 28 août au Théâtre de la Mer à Sète !

Info pratiques :

Réserve tes places ici

Plus d'info sur le site de NEOPROD

Concert à 21h au Théâtre de la Mer Promenade Maréchal Leclerc, 34200 Sète

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix