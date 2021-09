Découvre le festival Urban Week à La Défense du 22 au 26 septembre !

Du 22 au 26 septembre, la street culture trouvera toute son expression artistique sur le Parvis de La Défense : artistes de rue, graffeurs, DJ's, créateurs et sportifs offriront en plein air des performances où la créativité sera omniprésente !

( modifié le ) par Team Mouv'

L'Urban Week se tiendra cette année du 22 au 26 septembre sur plus de 6 500m2 sur le Parvis de La Défense . Cinq jours de festival rythmés par le talent et la passion de nombreux artistes : street art live, concerts, talk - shows, sports urbains et de glisse, marché de créateurs et street food !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

L'art urbain

Cette année l'art urbain sera au cœur du festival . Dix artistes français et internationaux ( dont Bordalo II, Quintessenz, Nairone et Saddo ) investiront différents espaces du festival . Une programmation riche présentant différentes formes artistiques : sculpture, installation aérienne, fresques monumentales .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Musique, Talks & Stand Up

Sur la scène principale, tu pourras découvrir plusieurs DJ’s dont DJ First Mike et DJ Serom !

L'accès est libre et gratuit !

Découvre la programmation complète ici . .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix