Da Uzi : gagne tes places pour ses concerts à Rennes et à Nantes

Après la sortie de son album "Vrai 2 Vrai", Da Uzi repart en tournée et sera en concert à L’Étage (Rennes) le jeudi 21 octobre et le 22 octobre au Warehouse à Nantes. Mouv' t'offre des places !

DA Uzi c’est ce rappeur originaire de la cité des 3 tours à Sevran, débordant d’authenticité et d’énergie . Issu du gros vivier de talent de Sevran que constitue aujourd’hui cette ville du 93, DA Uzi a su tirer son épingle du jeu avec sa 1ère mixtape « Mexico » parue début 2019, un projet encensé par la critique et lui ayant permis de franchir un cap . DA Uzi, c’est donc aujourd’hui plus de 100 millions de vues sur sa page YouTube, un projet vendu à plus de 30 000 exemplaires et un personnage à part dans le paysage rap .

Rappeur sans filtre se caractérisant par l’ultra - sincérité de ses textes, DA Uzi a su passer du statut d’outsider faisant un rap très cru presque inaccessible, à celui de fer de lance d’un rap qui se veut authentique et sans artifice ; poussant finalement ses auditeurs à s’attacher à sa personnalité .

Fort d’une fanbase grandissante et bénéficiant d’un fort capital sympathie, et après le succès de son premier album "Architecte" ( certifié disque d’or cinq mois après sa sortie ) , DA Uzi a marqué l’été 2021 avec son nouvel album "Vrai 2 Vrai"

Tente de gagner tes places en replissant le formulaire juste ici .