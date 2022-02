Concert Mouv' avec DA Uzi, Le Juiice, Rémy et Ronisia : suis le show en direct sur Mouv'

Mouv' organise un concert exceptionnel avec DA Uzi, Le Juiice, Rémy et Ronisia ! A suivre sur ta radio hip hop sûre et sur mouv.fr

par Team Mouv'

Mouv’ revient avec un nouveau concert gratuit exclusif ! Grosse programmation avec DA Uzi, Le Juiice, Rémy et Ronisia qui se succèderont sur le plateau du Studio 104 à la Maison de la Radio et de la Musique pour un show présenté et animé par DJ First Mike aux platines .

Le concert gratuit aura lieu le mercredi 16 février à 21h à Paris au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et diffusé sur ta radio hip hop sûre et sur rmouv . fr de 21h à 22h .

Les coulisses, répéts, le live seront à suivre sur nos réseaux sociaux !

