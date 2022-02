Concert Mouv' avec DA Uzi, Le Juiice, Rémy et Ronisia : assiste au show exclusif

Mouv' t'invite gratuitement à un concert exceptionnel avec DA Uzi, Le Juiice, Rémy et Ronisia ! Prends vite tes places...

par Team Mouv'

Mouv’ revient avec un nouveau concert gratuit exclusif ! Grosse programmation avec DA Uzi, Le Juiice, Rémy et Ronisia qui se succèderont sur le plateau du Studio 104 à la Maison de la Radio et de la Musique pour un show présenté et animé par DJ First Mike aux platines.

Le concert gratuit aura lieu le mercredi 16 février à 21h à Paris au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et sera accessible sur inscription et également diffusé sur ta radio hip hop sûre.

Concert Mouv' avec DA Uzi, Le Juiice, Rémy, Ronisia ©Radio France

Pour prendre tes places :

Pour prendre tes places gratuitement, ça se passe sur la BILLETTERIE ICI.

Mouv' sur tes réseaux sociaux

Reste connecté sur mouv.fr, l'application Radio France et abonne-toi sur nos réseaux sociaux pour suivre tes émissions, animateurs, vidéos, contenus et actus hip-hop :