Comedy Mouv' : assiste au show et découvre les nouveaux talents de l'humour

Viens rigoler et découvrir les nouveaux talents de l'humour dans Comedy Mouv' en direct le 9 juin à la Maison de la Radio.

par Team Mouv'

Le stand - up en public ça date . . . Mais t'inquiètes Mouv' est sur le coup, et t'invite à la nouvelle édition de Comedy Mouv' animée par Pierre Hertout et rythmée par les mixes de Dirty Swift.

Assiste gratuitement au show en direct ce mercredi 9 juin et découvre les nouveaux talents de l'humour et des sketches de nos humoristes guests :

AKIM OMIRI

JONATHAN O'DONNELL

ALEXANDRA PIZZAGALI

EDOUARD DELOIGNON

NASH UP

LOUIS CHAPPEY

Tout ça se passe le 9 juin 2021 à 19H au studio 104 de Radio France à Paris . C'est gratuit, il suffit simplement de réserver ici à partir du 3 juin à 18h . Soyez vifs !

> > Je réserve ma place pour Comedy Mouv' du 23 mai .