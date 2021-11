Coffee Show Chez Toi : la Coffee Team débarque chez toi le 17 décembre 2021 !

Coffee Show débarque chez un auditeur ouune auditrice, peut-être toi le 17 décembre : inscris-toi au 01 45 24 20 20 et sur les réseaux sociaux Mouv'.

par Team Mouv'

Tous les matins du lundi au vendredi de 6h à 9h30 Morgan prend le contrôle de la matinale sur Mouv' dans Coffee Show.

Accompagné de Virginie, DJ First Mike, Faouzi, Marie et Adam pour un réveil en musique dès 6h . Toute la bande te réveille et te met de bonne humeur avec de gros cadeaux à gagner chaque semaine pour bien commencer ta journée sur Mouv' .

Coffee Show Débarque chez toi !

Pour t'offrir un réveil de folie, Coffee Show se délocalise chez un auditeur ou une auditrice pour une matinale de folie en direct de ton salon le vendredi 17 décembre 2021 avec petit déj, gros cadeaux, gros Wake Up Mix et bonne humeur garantis : peut - être toi ?

Pour t'inscrire, ça se passe partout ! Appelle au 01 45 24 20 20 et écris - nous sur les réseaux de Mouv’, Instagram et Snapchat !

Coffee Show Chez Toi (17/12/2021)