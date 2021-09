Battle Of The Year : Gagne ton passe VIP avec Mouv' et assiste à l’événement en direct

Mouv' présente le BOTY 2021 le dimanche 21 novembre au Zénith de Montpellier et te fait gagner l'un des 10 Packs VIP avec entrée, hôtel, transport...

( modifié le ) par Team Mouv'

Fort de 20 ans d’expérience, le "Battle of the Year" est un battle unique qui met en avant le travail des crews avec la mise en place de de qualifications sur la base des chorégraphies préparées . Les breakeurs doivent proposer une mise en scène, des costumes, des musiques et le jury classe les meilleurs shows et qualifie les 6 équipes pour les battles. Les meilleurs crews s'affrontent donc en 2 temps et offrent à la danse hip hop des moments mémorables . Wanted Possee, les Pockémon, les Vagabonds, Fantastik Armada, Phase T, Melting Force, Last Squad . . se sont illustrés lors de cet affrontement exceptionnel .

L'édition 2021

Initialement prévu le 23 mai 2021 au Zénith de Montpellier, cette nouvelle édition spéciale réunira les 8 meilleurs crews internationaux qui se retrouveront exceptionnellement tous en Battle à l’issue de leurs shows chorégraphiques .

Corée, Japon, France, USA, Pays bas, Belgique et Venezuela participent à cette édition historique et ne ratez pas le premier Battle international post COVID 19 !

Mouv' diffusera le livestream sur le site et youtube

