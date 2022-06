Ball So Hard : le tournoi international de street basket est de retour les 25 et 26 juin à Nantes

La nouvelle édition du tournoi international de street basket Ball So Hard débarque les samedi 25 et dimanche 26 juin à Nantes sur le Parc des Chantiers. L'événement sera animé par Jean-Claude Muaka et Dycosh.

par Team Mouv'

Ball So Hard est un tournoi de street basket de haut niveau qui se déroule le samedi 25 et dimanche 26 à Nantes, sur le site historique du Parc des Chantiers l’Île de Nantes. Après 7 éditions, le street basket sera de nouveau mis à l'honneur lors de cette nouvelle édition autour du tournoi 5 vs 5, animé par Jean-Claude Muaka et Dycosh. Le show sera accompagné de dunk contest, de DJ sets et de pleins d'autres surprises.

Après le tournoi, l'after party se déroulera au New Factory, le samedi 25 juin, avec la présence de DJ First Mike et Driver.

Infos pratiques : Parc des Chantiers - Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes. Tram : Ligne 1, arrêt Chantiers Naval / Bus : 58, arrêt Prairie des Ducs.