Aurores : le nouveau concours de talents pour les beatmakeuses françaises !

Dès maintenant et jusqu'au 13 juillet 2021, envoie, toi aussi, tes meilleures prods sur le site www.aurores.info pour participer à l'album compilant les artistes du moment !

par Team Mouv'

Un groupe de salariés de Believe lance Aurores, un concours de talents destiné au compositrices avec un album à la clé, au profit de la Fondation des Femmes .

Partant du constat de la sous - représentation des artistes féminines de manière générale et notamment des compositrices, des employés ont pris l'initiative de pallier aux inégalités de genre dans la musique en y apportant une solution concrète . À l'image du phénomène lumineux atmosphérique, l'objectif de Aurores est de mettre en lumière ces femmes .

L'appel à candidature

À partir du 1er juin et jusqu'au 13 juillet les compositrices pourront envoyer leurs productions sur www . aurores . info . Les meilleurs d'entre elles seront sélectionnées pour l'étape suivant à savoir les sessions d'enregistrements avec des artistes interprètes de renom, pop ou rap, afin de produire un album intégralement composé par des femmes, qui sortira en mars 2022 . Le premier extrait est prévu pour la rentrée 2021 et le second pour début 2022 . L'intégralité des revenus générés par la compilation sera reversée à la Fondation des Femmes .

Tente dès maintenant ta chance !

