Ärsenik : gagne des places pour leurs prochains concerts

Le groupe intemporel du rap français Arsenik sera sur scène le 2 et le 8 octobre !

Après avoir fêté les 20 ans de Quelques gouttes suffisent, Lino et Calbo sont de retour sur scène avec deux 2 dates exceptionnelles : le 2/10 au centre Athanor de Montluçon et le 8/10 au Petit Bain Paris .

14 ans après le Best Of S'il en reste quelque chose et 17 ans après leur deuxième album classique Quelque chose a survécu, les deux frères ont confirmé qu'un album est dans les tuyaux qui sera suivi d'un projet solo de Lino, qui a récemment réédité en vinyle son deuxième album "Requiem" avec en bonus : Youssoupha, Sofiane, Corneille, Zaho, Niro, Fally Ipupa . . .

Retrouvez sur scène l'un des groupes les plus incisifs du rap français, à ne pas manquer .

