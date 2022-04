Accra in Paris : Gagne tes places pour la soirée !

Mouv' t'offre des places pour Accra in Paris le 23 avril à l'Elysée Montmartre à Paris

par Team Mouv'

Stonebwoy, Sarkodie et Kwabena Kwabena vous donnent rendez - vous pour un mariage franco - ghanéen . Trois grandes stars du rap, du reggae et de l’afrobeats partageront la scène avec la légende Passi et le nouvel artiste Orti le 23 avril prochain, à l’Elysée Montmartre.

Stonebwoy

A chacun de ses concerts dans le monde entier, aux Etats - Unis, en Europe, Stonebwoy joue à guichet fermé . Il est le plus titré des artistes de dancehall respecté et adulé de Londres et Kingston . De 2012 à 2020, il rafle les prix les plus prestigieux avec ses quatre albums, de BET à Vodafone, en passant par Nickelodéon et les AFRIMA . Son 5ème Album devrait sortir avant l’été 2022 .

Sardoki

Sarkodie s’est imposé dans la sphère francophone avec son hit "Adonai" avec Castro . D’Accra à Londres en passant par Paris et dans toute l’Europe, l’artiste considéré comme l’un des meilleurs MC africain sort cette année un nouvel album « No Pressure » .

Kwabena Kwabena

Depuis plus d’une décennie, de sa voix suave de crooner sur des rythmes Highlife, l’idole des femmes, Kwabena Kwabena, artiste pluridisciplinaire, fait rêver et danser l’Afrique et les Amériques . Ses collaborations avec Passi et Orti sont un mariage extraordinaire de rap et d’Afro !

Passi

Passi s’est érigé en ambassadeur des sonorités traditionnelles tout au long de sa carrière . Fin 1998, le rappeur producteur congolais imposait ce qu’on nommera plus tard l’ « Afro Trap » avec le collectif Bisso na Bisso . Un nouvel ÉP de 5 titres très attendu nommé “Afro” devrait paraître pour l’événement .

Orti

Nouvel arrivant dans le game, l’auteur et interprète se fait un relais du mouvement guinéen, partageant la scène avec le fleuron des artistes autochtones . Son projet compte tous ces artistes ghanéens en duo et d’autre encore . Son nouveau single en Duo avec Kwabena Kwabena "Chocolat” sortira le 23 avril .

