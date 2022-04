"Mon Psy" : l'accès à un accompagnement psychologique pour tous

Un nouveau dispositif médical d'accompagnement psychologique pour les patients en vigueur depuis le 5 avril.

par Team Mouv'

Alors que le moral n'est toujours pas au top, le Ministère des Solidarités et de la Santé et l’Assurance Maladie viennent d'officialiser le lancement du dispositif "Mon Psy". Annoncé par Emmanuel Macron le 28 septembre 2021 lors des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, Mon Psy permet l’accès à un accompagnement psychologique pour tous dès 3 ans (jusqu’à 8 séances remboursées).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Je ne me sens pas bien"

Ainsi, toute personne angoissée, déprimée, en situation de mal-être, rencontrant des problèmes de consommation (alcool, drogue, tabac) ou ayant des troubles du comportement alimentaire pourra bénéficier d’un accompagnement par un psychologue partenaire conventionné avec l’Assurance Maladie. Elle devra au préalable être orienté par un médecin (généraliste, pédiatre, gériatre, scolaire, de PMI, des services de santé des universités ou encore d’un médecin hospitalier).

Mon Psy : les étapes de l'accompagnement

Une ambition de santé publique

Face aux besoins croissants, notamment suite à la crise sanitaire, l’objectif est d’améliorer l’accès à un accompagnement psychologique pour la population, notamment pour les personnes pour lesquelles le coût des séances était un frein. L’ambition est donc d * * ’assurer d’une couverture optimale sur l’ensemble du territoire grâce à un réseau * * .

MonPsy étant un dispositif de 1er recours, visant également à alléger la charge de travail des médecins généralistes, très souvent en première ligne, mais qui n’ont pas toujours le temps suffisant pour prendre en charge la souffrance psychologique et dont ce n’est pas le cœur de métier. Dans la même idée, ce dispositif a pour but la diminution des délais d’attente en centres médico-psychologiques.

À quel tarifs ?

Les tarifs sont de 40€ pour l’entretien d’évaluation et de 30€ pour les séances de suivi. Ce tarif comprend la participation de l’assurance maladie à hauteur de 60% et celle des organismes complémentaires à hauteur de 40%. Aucun dépassement d’honoraires n’est possible dans ce cadre.

Plus d'informations, sur le site monpsy.sante.gouv.fr.