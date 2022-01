Mohamed Henni pète un cable après l'élimination de l'Algérie en CAN

Mohamed Henni enragé dans son débrief après l'élimination de l'Algérie.

par Team Mouv'

Une CAN très difficile pour l’Algérie, championne en titre, qui s’est fait éliminer ce jeudi 20 janvier face à la Côte d’Ivoire. Le fan de football et casseur de télé marseillais Mohamed Henni a réagi dans son débrief traditionnel.

La démontada algérienne vécue par Mohamed Henni

Hier soir c’était… MATCH ! Ce jeudi 20 janvier, lors de la troisième journée de poules de la Coupe d’Afrique des Nations, la Côte d’Ivoire affrontait l'Algérie, les tenants du titre.

Les Éléphants se sont imposés sur le score de 3 à 1 et c'est donc les Fennecs qui ont été éliminés de la compétition. En effet, cette CAN s’est avérée difficile pour l’équipe d’Algérie qui, sur trois match joués, n’a marqué qu’un seul but lors de ce tournoi. Après avoir perdu face à la Guinée Equatoriale le 16 janvier, les 213 ont connu hier soir une défaite fatale.

Le youtubeur et influenceur marseillais Mohamed Henni a rapidement publié son débrief traditionnel. Le français d’origine algérienne et passionné de football a commenté le match sur Snapchat avant de filmer sa réaction à la défaite de son équipe sur YouTube. Comme à son habitude, Momo a pété un câble et il fallait s’y attendre.

Dans sa vidéo, on retrouve le pro des paris sportifs faire péter sa télé avec un pétard avant de s’exclamer “Mais qu’est ce qu’on est nul, mais on est nuuuuul! Défensivement nul, offensivement nul, mentalement nul” et de s’attaquer et de remettre la faute sur le joueur algérien Baghdad Bounedjah “Bounedjah t’es nul ! T’es le plus nul de l’univers ! Oh djadja il y a pas moyen djadja,. Il y a pas moyen de gagner avec djadja !”.

11 minutes de rage contre l'entraîneur et les joueurs algériens dont Riyad Mahrez, (qui a, on le rappelle, raté son penalty), déversées à coups de parabole et de marteau sur sa télé. On espère que Momo ira mieux aujourd'hui mais le connaissant, ce ne serait pas logique.