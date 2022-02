Mister V se lance dans les pizzas avec sa "pizza Delamama"

Mister V annonce la commercialisation de ses pizzas avec une vidéo YouTube hilarante.

On connaissait Mister V le comédien, Youtubeur, rappeur et on découvre un Mister V pizzaiolo !

En effet, Yvick a annoncé d'une manière hilarante la commercialisation de ses pizzas nommées pizza Delamama dans une vidéo parodique dont il a le secret ! Tout au long de la vidéo, on y suit celui qui a mis la pizza sur le devant de la scène Kevino DELAMAMA considéré comme le Tiger Woods de la pizza. La vidéo aux allures de reportage est bourrée de références plus drôles les unes que les autres.

En à peine un week-end, la vidéo cumule plus de 3 millions de vues sur YouTube et se retrouve dans les tendances de la plateforme.

Les pizzas signées Mister V

Mais pour notre plus grand plaisir, ce n'est pas qu'une blague, ses pizzas sont disponibles. Mister V propose deux pizzas surgelées avec un packaging du tonnerre sur lequel il est représenté : la "six fromagio" ou la "royale pouleto". Les pizzas sont à retrouver dans les supermarchés Auchan ou Carrefour au prix de 3 euros 95.

Qui va succomber aux pizzas DELAMAMA ?