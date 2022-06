Mister V parodie l’arnaqueur de Tinder

Mister V sort une vidéo en reprenant les codes du documentaire Netflix.

par Team Mouv'

Nouvelle vidéo, nouveaux éclats de rire pour Mister V qui régale avec L'ARNAQUE DE TINDER.

Etienne aka Mister V

Souvenez vous, le 2 février sortait sur Netflix L'Arnaqueur de Tinder. Le documentaire suivait le récit de 3 femmes qui ont été escroquées de plusieurs milliers d’euros par le même homme. Véritable carton, le show avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux et avait permis aux victimes de Simon Leviev aka "L'arnaqueur de Tinder" de récolter des fonds pour tenter de rembourser leurs dettes.

Ce 17 juin, cette histoire, désormais populaire, a fait l'objet d'une reprise. En effet, Mister V a décidé de parodier le documentaire avec, cependant, un gros changement. Cette fois ci, l'Arnaqueur se présente comme un arnaquer. Présent depuis 3 ans sur la plateforme, il n'a reçu aucun like, le rendant assez perplexe sur la fiabilité de l'application.

Géraldine Nakache, Eye Haïdara et Ornella Fleury jouent le rôle de femmes qui sont tombées sur le profil d'Etienne (Mister V) et qui n'ont pas eu la force de le liker au vu des images et des bios assez douteuses de ce dernier.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec cette vidéo, Mister V signe une nouvelle parodie dont il a le secret et continue à s'installer comme l'un des meilleures comiques sur YouTube.