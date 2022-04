Megan Thee Stallion raconte le jour où Tory Lanez lui a tiré dessus

Megan Thee Stallion se confie plus largement dans une nouvelle interview au sujet de cette affaire avec Tory Lanez.

Alors que cette étrange histoire était passé un peu à la trappe, Megan Thee Stallion, de passage dans l'émission CBS Mornings, a apporté de nouveaux détails à propos de sa fusillade dont elle a été victime dans la nuit du 11 au 12 juillet 2020, à la suite d'une pool party organisée par Kylie Jenner.

Dans l'interview, diffusée en intégralité lundi sur "CBS Mornings", Megan, encore traumatisée et sous l'émotion, a expliqué comment, après avoir quitté la fête dans les collines d'Hollywood avec Tory Lanez et un ami de Houston, une dispute a éclaté parce qu'elle avait voulu aller quelque part alors que d'autres ne voulaient pas.

"Mais c'est, comme, des trucs d'amis normaux… des trucs idiots tout le temps. Mais je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit. Je n'ai jamais élevé la voix trop fort. C'était l'une de ces fois où c'était ça n'aurait pas dû devenir aussi fou ! Alors je sors de la voiture et c'est comme si tout se passait si vite. Et tout ce que j'entends, c'est cet homme crier qui me dit:

Danse, sal * * * , j'avais tellement peur...

Un moment de vie terrifiant pour la jeune star née à San Antonio, encore difficile à raconter.

"Je n'y crois pas, je me dis "Oh mon Dieu". Il tire plusieurs fois, il se tient par la fenêtre pour tirer. Je ne voulais plus bouger, je ne voulais pas aller trop vite parce que je me disais que si je faisais un mouvement brusque, il allait me blesser. Je ne savais pas s'il pourrait me tirer dessus et me tuer. J'avais vraiment peur parce qu'on ne m'avait jamais tiré dessus auparavant."

Megan Thee Stallion dans CBS morning

La suite du procès

Depuis l'évènement, Megan Thee Stallion s'est progressivement livrée sur l'affaire et le bureau du procureur du comté de Los Angeles a accusé Tory Lanez d'agression avec arme à feu. L'affaire devrait être jugée en septembre de cette année 2022. L'accusé a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Tory Lanez aurait même tenté d'acheter son silence après lui avoir tiré dessus. Traumatisée et choquée la rappeuse avait privilégié sa convalescence... certainement à cause de l'"humiliation" infligée et avait finalement décidé de donner sa version de faits pour clarifier les choses. Le procès de Tory Lanez avait été très suivi, et celui-ci avait même fait l'objet d'une pétition pour être expulsé des Etats-Unis .

Ci-après une photo de ses blessures et la vidéo de l'arrestation.

Megan Thee Stallion blessure Tory Lanez - CBS / Aucun(e)

