Maskey est de retour avec "La Recette" sur Laylow

Pour son retour, Maskey nous propose "La Recette 11" avec du Laylow.

par Team Mouv'

Il y a quelques semaines, Maskey annonçait son retour sur YouTube avec la saison 2 de La Recette, interrompue pendant quelques mois après sa vidéo sur Freeze Corleone. Bien décidé à marquer le YouTube game, le vidéaste a fait son retour avec la Recette numéro 11, dédiée à Laylow : "yo la miff très content de revenir avec ce format sur la chaine, aujourd'hui on cuisine le man of the year"

Deux jours après sa sortie, la vidéo cumule déjà plus de 700 000 vues et grimpe dans les tendances YouTube. Comme à son habitude, Maskey nous propose un contenu original, dans lequel il revient sur Laylow au cours d'une chronique drôle et instructive.

Et comme toujours, la vidéo se termine sur une parodie de Laylow, ultra réaliste et fidèle à l'univers du rappeur toulousain. C'est tellement bien fait, qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un vrai morceau de l'artiste. À quelques détails près évidemment...

En attendant la sortie de son album qui devrait prochainement voir le jour, découvrez cette nouvelle vidéo ci-dessous.