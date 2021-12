Maes et ZKR voyagent de Roubaix à Sevran dans le clip "Kalenji"

Maes s'associe à ZKR pour le clip "Kalenji".

par Team Mouv'

Le 26 novembre, Maes sortait son nouvel album, Réel Vie 3.0. Vendu à 21 390 exemplaires en première semaine, le projet s'élargit aujourd'hui avec un nouveau titre en collaboration avec ZKR, Kalenji.

Incendie sur le tournage

Jeudi 9 décembre un incendie s'était déclaré sur le tournage d'un clip entre Maes et ZKR. Aucune victime n'a été déplorée et on attendait donc d'avoir le résultat finale de la cause de cet évènement. C'est chose faite ce mercredi 22 décembre, puisque les deux rappeurs nous dévoilent le clip Kalenji.

Originellement ce titre ne fait pas partie du dernier album du rappeur des Beaudottes (Sevran) mais il est mentionné "Extrait de l'album Réelle vie 3.0" en description de la vidéo, ce qui nous laisse penser qu'il sera ajouté à la version de base. Le clip réalisé par Omar Benfars, entièrement filmé en noir et blanc, met en avant Maes et ZKR en train de kicker entre les cités de Roubaix et celles de Sevran.

Ce visuel marque, de très belle manière, la fin d'une année importante pour les deux rappeurs qui ont chacun sorti un projet et collaboré avec de multiples autres artistes durant l'année.