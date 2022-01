Luv Resval révèle le clip somptueux de "¥2S V : Shadow"

Luv Resval est de retour avec un nouveau titre clippé, "¥2S V : Shadow".

par Team Mouv'

Luv Resval, en pleine ascension, vient de partager un nouveau titre accompagné d'un clip léché et cinématographique, ¥2S V : Shadow.

Après une année 2021 hyperproductive, Luv Resval semble vouloir continuer sur sa lancée. Après avoir sorti son album Étoile Noire, qui l'a hissé au sommet du rap game avec des résultats bluffants, Luv Resval a remis cela avec une série de titres, ¥2S, numérotés de un à cinq. Hyperproductif, le protégé d'Alkpote a enchaîné ces derniers temps : en trois mois, il a sorti Rocky, Ezio Auditore, Vampire Rolls Royce, Katon et Black Pearl. C'est aujourd'hui un nouveau morceau, mais qui fait écho à cette série, que le jeune rappeur dévoile dans un clip, ¥2S V : Shadow.

Luv, un succès inarrêtable.

Comme à son habitude, Luv nous invite dans son univers en nous offrant un clip à l'esthétique très soignée : trois minutes suspendues pendant lesquelles il dévoile un flow efficace et limpide, démontrant son habileté pour délivrer un rap aussi précis que planant. En arrière plan, des voix lancinantes, mêlées à une prod planante, donnent au morceau des allures presque mystiques. On retrouve ainsi Luv habillé en marques de luxe, dans une ambiance sulfureuse à mi-chemin entre Versailles et les quartiers.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Luv Resval commence 2022 sur des chapeaux de roues : après avoir surpris son audience en dévoilant un extrait inédit aux sonorités pop, mercredi 5 janvier, le rappeur du 91 remet ça avec cette nouvelle sortie. De là à imaginer qu'il prépare un nouvel album, il n'y a qu'un pas... infatigable et débordant d'imagination, il s'impose comme l'une des futures grandes figures du rap français, dont il a déjà séduit une grande partie de l'audience.

Un jeune rappeur qui a fait ses armes et continue à inspirer plein de promesses, tant il semble inarrêtable. Et on ne pouvait rien souhaiter de mieux à nos oreilles.