Luv Resval et Georgio mêlent leurs univers dans le clip "Issue de Secours"

Luv Resval et Georgio collaborent sur un nouveau featuring, "Issue de Secours".

par Team Mouv'

Deux univers qui collent parfaitement : Georgio et Luv Resval sont réunis dans le clip de Issue de Secours, illustré par un clip fort et sombre.

La fusion de deux univers

Georgio ne s'arrête plus ! Avant son retour avec la réédition de Ciel Enflammé, celui-ci a partagé un featuring avec Coeur de Pirate, pour le plus grand plaisir de ses fans. Mais le rappeur de Seine-Saint-Denis ne s'est pas arrêté là, et vient de partager un nouveau titre de son futur album, cette fois en collaboration avec Luv Resval. Les deux rappeurs ont même accompagné le titre d'un clip, que l'on peut découvrir depuis ce mercredi 8 décembre.

Sur une prod bien kickée et pleine d'émotions et de mélancolie, c'est d'abord Georgio que l'on retrouve avec un long et poignant couplet, parlant de ses conflits et ses démons. Celui-ci est suivi de la voix plus autotunée mais tout aussi poétique de Luv Resval, qui affirme sa position de tête montante dans le rap, après nous avoir régalé sur le clip de Ezio Auditore. Un duo efficace, qui se dévoile au cours d'une instru de qualité signée par Lucci, sous le signe de la nuit.

Sombres et harmonieux, les deux rappeurs s'accordent parfaitement dans ce titre qui promet un retour fort de Georgio, et un album aux consonnances toujours aussi mélancoliques, avec un flow rythmé par l'émotion. Et ça fonctionne.