Lous and the Yakuza livre le puissant "Mascarade" en feat. avec Yendry

Lous and the Yakuza et Yendry s'unissent conte le racisme dans "Mascarade".

Un titre bienvenu : Mascarade, collaboration entre Lous and the Yakuza et la chanteuse Yendry, aborde la question du racisme avec beauté et finesse.

Lous and the Yakuza est de retour, et elle n'est pas venue seule : accompagnée de la chanteuse belge et congolaise Yendry, elle nous offre un morceau inédit, Mascarade. Une rencontre entre deux figures montantes qui fait fort, en abordant une thématique brulante, le racisme.

Une parfaite symbiose

Yendry et Lous and the Yakuza ont plus d'un point commun, mais leur rencontre a été accélérée par le fait que les deux chanteuses ont réalisé chacune une performance dans *COLORS, applaudie par la critique dans les deux cas. C'est ensuite à Paris que les deux artistes se sont rencontrées pour une **session studio lors de laquelle elles ont composé Mascarade.***

Sur Mascarade, on découvre une harmonie parfaite entre les deux chanteuses, qui alternent les langues avec aisance sur un rythme entraînant. Une symbiose qui n'est pas due au hasard : Yendry et Lous ont apparemment eu un réel coup de coeur l'une pour l'autre, et ont nouée une vraie amitié.

Une belle oeuvre, qui ne fait que renforcer notre amour pour Lous, dont les titres ne nous déçoivent jamais.