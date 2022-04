Lorenzo fait son retour en "Catastrophe" avec un clip déjanté

Lorenzo a marqué son retour avec le nouveau morceau "Catastrophe".

Plusieurs mois après avoir déserté les réseaux, Lorenzo a effectué son retour avec son nouveau morceau Catastrophe accompagné d'un clip. Fidèle à lui-même, on retrouve tous les éléments complètement déjantés de son univers, ainsi que son fidèle allié Rico dans le clip.

« On te laissera pas d’argent, même pas le bénéfice du toute »

Après avoir fracassé le game des cartes Pokémon suite à la vente aux enchères de cartes de sa collection personnelle, Lorenzo est de retour en musique avec ce nouveau titre qui en dit long. Comme on le découvre dans le clip, les expériences génétiques menées sur Lorenzo par des scientifiques ont mal tourné, et il en sort pire que jamais : infernal, machiavélique, bestial et rhabillé de la tête au pied. Même son mythique bob blanc est devenu noir.

Avec Rico, les deux hommes vont mettre le bordel dans la ville au volant de leur véhicule blindé. À la fin du clip, Mamène Lolo en profite pour annoncer une nouvelle tournée de 18 dates dans toute la France, dont le Zénith de Paris le 1er février 2023.

