Lomepal fait son grand retour avec le clip "Tee"

Lomepal refait surface avec un tout nouveau clip, "Tee".

C'est officiel, c'est le grand retour musical de Lomepal !

Un Lomepal en deux parties

Début mai, l'auteur de Jeanine avait annoncé son retour sur scène avec les dates d'une tournée dans des salles de théâtre de petites villes du sud de la France. Cette fois ci, c'est à travers un nouveau clip, Tee, que Antoine (de son vrai prénom) refait surface, deux ans et demi après la sortie de sa réédition Amina.

Le clip, réalisé par Victor Boccard se divise en deux parties très représentatives des deux facettes du rappeur. Une première dans laquelle on a du mal à distinguer Lomepal, caché derrière sa casquette ou capuche, en train de déambuler dans des décors sombres de la ville. Une seconde, qui s'aligne parfaitement avec l'instru de la musique qui devient alors beaucoup plus acoustique, dans laquelle on voit le rappeur parisien dans un champ entouré de ses musiciens en train de jouer le morceau en live.

Avec ce clip, c'est l'une des plus grosses figures du rap français et même de la musique française de ces dernières années qui fait son retour. Un retour qui annonce la sortie prochaine d'un album ? Pour l'instant profitons de ce nouveau titre.