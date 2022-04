Lil Baby dévoile, par surprise, deux nouveaux inédits

Lil Baby de retour avec deux morceaux surprises.

Alors que les fans attendent impatiemment son nouvel album, Lil Baby vient de dévoiler deux morceaux de façon inopinée, accompagnés de leurs clips. De quoi faire le bonheur de son public qui ne voit que par son retour.

L'album à la prochaine étape ?

Très attendu par le public, Lil Baby à crée l'effet de surprise ce 8 avril en envoyant deux nouveaux singles intitulés In a Minute et Right On , tout deux accompagnés de leur clip respectif.

Après la sortie de son dernier album solo en février 2020 My Turn, Lil Baby n'a fait que des apparitions accompagnées. En effet, il est revenu en 2021 avec un projet commun avec Lil Durk sur The Voice of the Heroes et en début d'année avec Nicki Minaj sur Do We Have a Problem ? . Mais cela ne contente plus les fans qui ne demandent qu'une chose : revoir le rappeur individuellement. Et si celui-ci tease depuis un moment un nouveau projet sur lequel il bosse, voilà qu'il semble, enfin, se révéler peu à peu à travers ces nouveaux morceaux.

Mis en image dans des visuels accordés l'un à l'autre, montrant les côtés luxueux de la vie du rappeur (argent, bijoux, Rolls-Royce, femmes, jet privé...), ces deux titres marquent les première sorties solo de 2022 du jeune lauréat des Grammy Award.

Même si on ne sait toujours pas si ces titres font offices de premiers extraits du futur album, on surveille le ciel et on continue d'espérer voir le fameux projet dans les semaines à venir.