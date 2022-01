"Le Prince de Bel-Air" : un trailer sombre et violent pour le remake de la série

"Le Prince de Bel-Air" est de retour avec un remake qui se dévoile dans une première bande-annonce.

par Team Mouv'

C'est une des bonnes surprises de ce début d'année : Bel-Air, le reboot de l'iconique série Le Prince de Bel-Air, a sa première bande-annonce.

Les fans du Prince de Bel-Air sont de ceux dont on a éprouvé la patience : la sitcom s'est terminée en 1996, et c'est seulement 24 ans après, en 2020, que la série aurait droit à un remake. Deux ans après l'annonce de cette nouvelle version, le premier trailer est enfin disponible, nous offrant un aperçu de ce à quoi la série va ressembler.

Une version plus dramatique

Et cette nouvelle version de Will Smith, cette fois-ci incarné par Jabari Banks, semble bien différente de la première : l'ambiance apparaît d'entrée plus dramatique que comique, contrairement à la série d'origine. Ici le pitch est le même, mais alors que Will vient d'emménager dans un quartier riche, il reste hanté par son passé d'ado troublé.

Trente ans après la première apparition de Will Smith dans la série qui a permis au grand public de le découvrir, la série s'offre donc une version plus profonde et sensible du personnage de Will. La chaîne NBC a ainsi annoncé "*une vision réinventée (qui) va plonger plus profondément dans les conflits, les émotions et les préjugés inhérents qui étaient impossibles à explorer pleinement dans un format sitcom de 30 minutes, tout en délivrant toujours des références et clins d’œil à la série originale*”.

La série est annoncée pour le 13 février sur Peacock, et n'a pour l'instant annoncé aucun diffuseur français.