"Le Prince de Bel Air" : le remake de la série se dévoile dans un nouveau teaser

Un nouveau teaser du remake du "Prince de Bel Air" vient de sortir.

par Team Mouv'

La sortie du remake de la série culte se rapproche et le diffuseur a décidé de nous envoyer un nouveau teaser pour nous faire patienter.

Un univers pas si drôle que ça...

Il y a quelques jours Bel-Air, le reboot de l'iconique série Le Prince de Bel-Air, se dévoilait à travers une première bande-annonce. L'ambiance apparaissait d'entrée plus dramatique que comique, contrairement à la série d'origine. La chaîne NBC a même annoncé "une vision réinventée (qui) va plonger plus profondément dans les conflits, les émotions et les préjugés inhérents qui étaient impossibles à explorer pleinement dans un format sitcom de 30 minutes, tout en délivrant toujours des références et clins d’œil à la série originale”.

Ce mercredi 26 janvier, une nouvelle bande-annonce de Bel-Air est sortie. Comme dans le générique de la sitcom des années 1990, tout commence par un match de basket-ball de rue à Philadelphie, en Pennsylvanie. Lorsqu'un spectateur est accidentellement touché par le ballon, une bagarre éclate, et un coup de feu, alors que l'écran devient noir, suggère que l'un des amis de Will pourrait ne pas survivre à cette épreuve. Encore un extrait qui nous laisse penser que cette saga ne risque pas d'être aussi décalée que l'originale.

La série est annoncée pour le 13 février sur Peacock, service américain de streaming vidéo, mais n'a malheureuseùent aucun diffuseur français pour l'instant.