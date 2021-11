Lala &ce envoie le clip vibrant de "Toxic"

Lala &ce est de retour avec un clip intense, "Toxic".

par Team Mouv'

Ambiance sulfureuse au rendez-vous pour le dernier clip de Lala &ce : la rappeuse de Wet vient de partager Toxic, un titre lourd et aux accents autotunés, comme elle nous y a habitués.

En ce mois de novembre glacial, Lala &ce sait nous réchauffer les oreilles. Avec le clip de Toxic, qu'elle vient de partager sur les réseaux, la rappeuse la plus LGBT du game signe un retour toujours aussi fort. On retrouve une Lala provocatrice et sensuelle, planant dans un univers à la rencontre des genres et des sexualités.

Lala &ce, OVNI du rap

Lala &ce confirme apparition après apparition son statut de braqueuse dans le rap français : après un premier album sorti plutôt en 2021, Everything Tasteful, celle-ci a cumulé des productions plus qualitatives et surprenantes les unes que les autres, comme dans la comédie musicale Baiser Mortel, qui avait été applaudie par les spectateurs et les critiques.

Celle qui traîne avec Bella Hadid en soirée a peut-être d'ailleurs un featuring avec Shay en prévision. Veritable alien dans le rap, celle-ci a émergé d'abord en tant que rappeuse féminine et lesbienne dans le milieu LGBT, avant d'être reconnue du grand public pour son talent indéniable sur des sons drills comme Wet. ou Sipa.

Nouveau clip, nouveau coup de maître pour la rappeuse, qui sait décidément comment ne jamais nous décevoir. Et on en redemande.