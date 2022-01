Laeti livre le sublime clip "La route est longue"

Laeti vient de sortir son nouveau clip, "La route est longue".

par Team Mouv'

Laeti est de retour pour un nouveau clip fort et émouvant, La Route est longue. Nouveau phénomène après la sortie de la saison 2 de la série Validé, Laeti vient de nous offrir un nouveau titre introspectif et aux accents mélancoliques, illustré d'un clip sorti vendredi 7 janvier. On y retrouve Laeti dans un décor sobre et intime, pour un face à face de trois minutes dans lequel la jeune rappeuse raconte ses espoirs et ses blessures.

Un titre sombre et introspectif

La Route est longue, plus sombre que son premier titre, Rider toute la night, revient sur la jeunesse de Laeti, et son rêve d'ascension, qui a été réalisé grâce à son apparition dans *Validé,* malgré certaines critiques. En effet, malgré son sourire avenant, Laeti a un parcours atypique et complexe, et confie vivre à présent un rêve éveillé.

Avec une entrée fracassante dans le game, à l'image de celle de Hatik, dont le succès avait été immédiat après la diffusion de Validé, Laeti pose donc petit à petit ses marques : si la B.O de Validé était déjà un premier projet qui promettait de grandes choses concernant Laeti, on peut s'attendre à une véritable lancée en solo pour 2022.

Un clip émouvant et mélodieux, qui prouve le talent de Laeti, non seulement pour le rap, mais aussi pour jouer sur nos émotions.