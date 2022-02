Lacrim sort le clip de la trilogie "Reda L'Egyptien"

Lacrim dévoile l'histoire de "Reda L'Egyptien" décrite dans un clip de 11 minutes.

Alors qu'il sortait son dernier album Persona non grata le 9 décembre dernier, Lacrim vient de dévoiler le clip de sa trilogie Reda L'Egyptien, retraçant l'histoire de ses trois morceaux dans un visuel immersif.

Clip ou court-métrage ?

Celui qui s'est inspiré de La Trilogie de Tandem pour réaliser sa trilogie narrative a convié sur ses trois morceaux des artistes dont Mister You, Le Rat Luciano ou encore Niro , avec lesquels il avait déjà formé des duos légendaires dans le passé. Ajoutant à cela Koba la D (avec lequel il avait déjà featé sur le morceau de Rimkus Jour de Paye), Lacrim avait tous les ingrédients pour proposer un visuel à la hauteur de ce triptyque pour le moins marquant de son dernier projet.

Et c'est chose faite pour le rappeur du 94 qui a dévoilé le 17 février dernier, un clip de quasiment 12 minutes qu'on pourrait presque confondre à un court-métrage tellement la réalisation est bien construite. 12 minutes durant lesquelles on reste figé à notre écran pour suivre Lacrim et ses invités qui se liguent contre le fameux Reda pour venger Lacrim, tombé en prison.

Un visuel remarquable qui réunit les trois morceaux pour n'en faire qu'un et qui nous immerge dans un storytelling réalisé à la perfection.