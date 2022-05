La Shtar Academy signe son retour avec Sofiane avec le clip "Oh la la la"

Huit ans après la première édition, la Shtar Academy fait son grand retour.

En 2014, à l'initiative de Mouloud Mansouri le premier projet de la Shtar Academy était lancé avec pour objectif de mettre en avant des détenus à travers des featurings avec des figures phares du rap français. Sur l'édition 2014, on avait pu entendre des gros noms du rap français Orelsan, Disiz, Nekfeu, Niro, Médine, Soprano ou encore Lino.

Shtar Academy saison 2 : c'est lancé !

On vous en avait parlé, la saison 2 s'annonce bien lourde et on y retrouvera apriori PLK, Rim'K, Doria, ZKR, Hornet la Frappe, Heuss l’Enfoiré, Leto ou encore Sofiane vu les photos dévoilées devant la maison d'arrêt de Fresnes.

Et pour lancer la saison 2, la Shtar Academy s'illustre aux cotés du rappeur du 93 Sofiane, parrain du projet. Dans le clip, on retrouve quatre détenus rappeurs, Nono, Blur, Perkiz et Rayan. Avec cette rythmique entraînante proposée par Katrina Squad, le premier extrait de cette nouvelle saison, lance bien le projet.

