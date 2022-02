"La Chronique des Bridgerton" : nouveau teaser croustillant pour la saison 2

La saison 2 de la série Netflix "La Chronique des Bridgerton" se dévoile un peu plus avec sa nouvelle bande-annonce.

par Team Mouv'

La chronique dess Bridgerton c'est la série dramatique du moment, celle dont tout le monde parle : pari réussi pour Shonda Rhimes la réalisatrice, à qui l'on doit les productions à succès comme Scandal, How to get away with murder ou encore Grey's Anatomy . C'est la première production Netflix pour cette papesse des séries et on peut dire que le succès est au rendez - vous .

La série a battu de sacrés records sur la plateforme de streaming et a dépassé des shows comme The Witcher ou encore Lupin ! Normal qu'une seconde saison arrive et elle est très attendue .

Une saison 2 qui s'annonce croustillante

Prévue pour le 25 mars, La Chronique des Bridgerton dévoile ses premières images à travers une bande - annonce croustillante d'une minute . Pour rappel, la série suit les aventures de la famille Bridgerton qui veut marier sa fille aînée Daphné . Sauf que tous les secrets des uns et des autres sont dévoilés dans une gazette à la Gossip Girl, écrite par une mystérieuse chroniqueuse du nom de Lady Whistledown.

Et la Lady a encore de sacrées choses à dévoiler . Ca se passera dès le 25 mars sur Netlix .