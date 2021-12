"L’Attaque des Titans" : Le teaser de la saison 4 partie 2 est disponible

La deuxième partie de la saison 4 de l'"Attaque des Titans" s'offre un premier trailer.

par Team Mouv'

La bande-annonce de l'Attaque de Titan, saison 4, partie 2, est désormais disponible et annonce la fin explosive de la série animée.

L'apocalipse approche

La première partie de la saison finale a été diffusée en décembre 2020 et s'est terminée en mars. 1 an et demi plus tard, la bande-annonce de la deuxième partie de la saison finale vient de sortir. Cette dernière partie reprendra après les événements de l'épisode 16, "Above and Below", avec Eren qui affronte Reiner sous forme de Titan dans les murs de Shingashina. La bande-annonce offre également de brefs aperçus de Mikasa, Armin, Gabi et Annie Leonhardt, toujours emprisonnée, au milieu du chaos de la bataille des Titans et des dirigeables qui s'écrasent.

Pour rappel, le manga a atteint sa conclusion en avril 2021 avec la sortie de son 139e chapitre après avoir été sérialisé dans "Bessatsu Shōnen Magazine" pendant 11 ans. De plus, une adaptation hollywoodienne en live-action a été annoncée en 2019 par Warner Bros.

L'adaptation animée du manga d'Hajime Isayama a été diffusée pour la première fois en 2013. La série a connu un succès retentissant et est depuis considérée comme l'un des mangas les plus importants de tous les temps. La dernière saison de l'anime marquera à coup sûr la fin d'une époque.