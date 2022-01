"L’arnaqueur de Tinder" : le nouveau docu angoissant de Netflix

Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de "L'arnaqueur de Tinder", son nouveau documentaire.

par Team Mouv'

Le prochain documentaire de Netflix a été annoncé, et il promet : L'Arnaqueur de Tinder a sa première bande-annonce glaçante.

On connaît le talent de Netflix dans le genre du documentaire : la plateforme a réalisé de nombreux reportages à succès, comme How to Make a Murderer, Wild Wild Country, Ted Bundy ou encore Don"t Fuck with cats. C'est justement les producteurs de ce dernier documentaire qui se sont de nouveau associés pour créer L'Arnaqueur de Tinder, la nouvelle série flippante du géant du streaming.

Un trailer flippant comme on les aime

En regardant la bande-annonce, on pourrait croire à une fiction, mais tout est bien réel : trois femmes racontent l'enfer qu'elles ont vécu avec un homme qu'elles ont rencontré sur Tinder, et qui semble opérer dans le monde entier. Si le fameux arnaqueur se présente à première vue comme un homme charmant aux goûts luxueux, il leur a ensuite fait vivre l'enfer, entre menaces, harcèlement et problèmes d'argent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un documentaire qui promet donc d'être haletant, tant l'histoire paraît rocambolesque et les faits sombres. En effet, l'arnaqueur semble savoir très bien ce qu'il fait, et opérer à grande échelle. Les trois femmes victimes du même prédateur ont réussi à se retrouver pour raconter une histoire à glacer le sang. Réalisé par Felicity Morris, L'Arnaqueur de Tinder est probablement promis à un succès du même niveau que les autres documentaires de la plateforme, qui font souvent l'unanimité.

Rendez-vous le 2 février pour découvrir la nouvelle pépite de Netflix, qui risque de nous faire frissonner comme on l'aime.