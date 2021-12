Krisy envoie par surprise un EP et un clip pour Noël

Krisy est de retour avec un nouvel EP et un clip.

par Team Mouv'

Plus de 4 ans que l'on attendait un nouveau projet de Krisy. Bien qu'il soit revenu à travers quelques titres par ci par là ou encore son Colors, l'attente commençait à se faire longue.

"Bonne écoute et bonnes fêtes. Prenons soin de nous."

Cela faisait longtemps que l'on avait pas eu la chance d'écouter un projet de Krisy. En effet, depuis février 2017 et Paradis d'amour, De La Fuentes n'a sorti aucun album. Depuis quelques années maintenant le rappeur belge tease la sortie d'un fameux album nommé Euphoria accompagné d'une bande dessinée, mais pour l'instant aucune date n'a encore été dévoilée.

Ce vendredi 24 décembre, Krisy nous envoie par surprise un EP pour nous aider à patienter. Ce projet intitulé Entre vous et moi… from BXL with love est composé de 3 morceaux et est accompagné d'un clip qui met en image deux des titres de cet EP.

Pour accompagner ces sorties le Jeune Julio a envoyé un petit message dans lequel il déclare notamment : "Il est très content de ces nouveaux titres mais avant tout, il remercie énormément celles et ceux qui le suivent d’avoir toujours été là. Il n’a pas envie de faire de promo ou autres, il a juste envie que cet EP existe, par gratitude. Et pour distribuer de l’amour. Histoire de se remettre en jambe avant l’euphorie tant et tant promise."

Avec cette sortie surprise, Krisy régale ses fans et nous offre un bel hors d'œuvre avant la sortie du tant attendu Euphoria.