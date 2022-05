Kobo parle de l'influence de Damso : "c'est grâce à lui que je suis dans la musique"

Invité chez Mouv' dans l'émission Mouv' Rap Club, Kobo a expliqué l'influence de Damso sur sa carrière.

Pour la sortie de son album Anagenèse, Kobo était l'invité de Mouv' Rap Club, pour une longue émission avec Pascal Cefran et Laure. À cette occasion, le rappeur est revenu sur la création de ce nouveau projet, mais a également expliqué l'influence de Damso sur le développement de sa carrière.

C'est le seul ami que je connaissais qui faisait de la musique

Le rappeur qui vient de signer en co-édition au sein du label de Damso, TheVie, rend hommage à son ami Damso en expliquant qu'il peut être considéré comme "un frère spirituel". En répondant à la question de Laure, il explique : "En fait Damso a eu une très grande influence sur moi, parce que c'est principalement grâce à lui que je me suis retrouvé dans la musique."

Avant d'ajouter : "C'est le seul ami que je connaissais plus jeune qui faisait de la musique, donc je l'accompagnais au studio. Et c'est en l'accompagnant au studio que cette passion pour la musique s'est renforcée, et je me suis dit que je voulais en faire aussi."

L'interview intégrale de Kobo dans Mouv' Rap Club est disponible ci-dessus.

